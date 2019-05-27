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Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 22:16 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gürsu ilçesinde makamında silahla vurularak şehit edilen Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, ölümünün 4.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde makamında silahla vurularak şehit edilen Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, ölümünün 4. yılında okunan dualar ve iftar yemeği ile yad edildi.

Bursa’da makamında şehit edilen Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız için ölümünün 4. yılında anma programı düzenlendi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, şehidin yakınları ve çok sayıda Gürsu halkı şehit Yıldız’ın kabrine giderek dua edip, Kur’an-ı Kerim okudu. Ardından Cüneyt Yıldız’ı anmak için Gürsu Belediyesine yürüyen vatandaşlar Gürsu Belediyesi tarafından verilen iftar yemeği ile iftarlarını açtı. İftarın ardından şehit Başkan için Gürsu Merkez Camii’nde mevlit okutuldu.

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi
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