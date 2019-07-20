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Şehit Binbaşı Akkuş, memleketi Samsun'a uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 08:20 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş, Muş Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun’a gönderildi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- BİTLİS'te, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş, Muş Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun’a gönderildi.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bölükyazı köyü kırsalında saat 14.30 sıralarında, sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Bitlis Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca, PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Binbaşı Akkuş‘un cenazesi Bitlis’te düzenlenen törenin ardından karayoluyla Muş’a getirildi. Şehit Binbaşı için Muş Havalimanı’nda düzenlenen törene Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Garnizon Komutanı İhsan Karaoğlan, Muş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bülent Baykal, Bitlis Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Erhan Demir, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş katıldı. Ambulanstan alınan şehit Akkuş’un Türk bayrağına sarılı naaşı, havalimanında bekleyen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Türk Yıldızları uçağına konuldu. Şehit Binbaşı, uçakla memleketi Samsun’a uğurlandı.

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