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Şehit binbaşı kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:48 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde şehit binbaşı kabri başında anıldı.Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen, şehâdetinin 11.

Şehit binbaşı kabri başında anıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde şehit binbaşı kabri başında anıldı.
Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen, şehâdetinin 11. yılında mezarı başında duâlarla anıldı. Anma programına Mudanya Kaymakamı Faik oktay Sözer, Bursa Garnizon Komutanlığı personeli, şehidin âilesi, Kara Harp Okulu devre silah arkadaşları, il ve ilçe protokolü, Yıldırım Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen Orta Okulu öğrencileri ve misafirler katıldı. Kur’an-ı kerim okundu ve duâ edildi. Şehidin ailesi tarafından aşure ikram edildi.

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