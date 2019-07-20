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Şehit binbaşı son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

Bitlis’te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş’un (48) cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis’te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş’un (48) cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin tabutuna omuz verdi.
Bitlis’in merkeze bağlı Bölükyazı mevkisinde meydana gelen olayda, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş’un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Binbaşı Zafer Akkuş şehit düştü.
Şehidin cenazesi dün gece geç saatlerde memleketi Samsun’a getirildi. Akkuş için Samsun’un Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki baba evinde tören düzenlendi. Akkuş’un cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından Armutlu Mahallesi Merkez Camisi’ne getirildi.

Oğlunun cenazesine kendi üniformasıyla katıldı
Şehidin babası emekli Astsubay Rüştü Akkuş, oğlunun cenazesine kendi üniformasıyla katıldı. Şehit annesi Saniye Akkuş işe başkalarından destek alarak cenazeye katıldı. Şehidin eşi Yasemin Akkuş ve kızı Büşra Akkuş, Zafer Akkuş’un naaşı camiye geldiği esnada askerlerin elindeki fotoğrafa sarılarak gözyaşı döktü.
Cenazeye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi ve kızıyla uzun süre konuşarak onların acısına ortak oldu. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki kabristanlığa defnedildi.
Cenazeye ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri ve idari erkanın yanı sıra şehidin yakınları ve akrabaları katıldı.

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