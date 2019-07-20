HABER

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 17:39 | Son Güncelleme

Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Samsun Kıranköy Mezarlığı morgundan alınarak Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki baba evine götüren şehit Zafer Akkuş'un naaşı, helallik alındıktan sonra Armutlu Merkez Camisi'ne getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada şehit Akkuş'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakan Soylu'nun da omuzladığı şehit Akkuş'un naaşı, cenaze aracına taşındı.

'BABA GİTME'

Şehit Zafer Akkuş'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye emekli başçavuş olan babası Rüştü Akkuş, askeri kamuflajıyla katıldı.Baba Rüştü ile anne Saniye, eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş'un törende çok üzgün oldukları görüldü.

baba-haber-ici

Büşra Akkuş'un babasının tabutu götürülürken, "Baba gitme" diyerek gözyaşı dökmesi, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile vatandaşlar katıldı. (AA)

2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı
Soli Pompeiopolis'te tarih gün ışığına çıkıyorSoli Pompeiopolis'te tarih gün ışığına çıkıyor
/geniş haber/ Beylikdüzü'nde olay: Eşini öldürdü, kayınpederini yaralayıp intihar etti /geniş haber/ Beylikdüzü'nde olay: Eşini öldürdü, kayınpederini yaralayıp intihar etti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis şehidi

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 1 yorum
MEKANI CENNET OLSUN SEHİDİMİZİN..........VATANA İHANETE Bİ AN ÖNCE İDAM CEZASI GELMELİ VEDE UYGULANMALI ATES DÜSTÜĞÜ YERİ YAKIYO VATANA CAN FEDA AMA O CANINDA KARSILIGI VATANA İHANET EDENLERİN İDAM EDİLMESİ LAZIM İRANDA OLDUGU GİBİ
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da tekne yangını!

Üsküdar açıklarındaki teknede yangın!

Düzce Valiliği'nden önemli sel felaketi açıklaması

Düzce Valiliği'nden sel felaketi açıklaması

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Bakan Çavuşoğlu Mike Pompeo ile görüştü

Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

Bursa'da kuyumcu soymak isteyen Mehmet Özdoğan'a 17 yıl 1 ay hapis cezası

Hücum yeleği ve kalaşnikofla dehşet saçmıştı! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.