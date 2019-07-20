Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Samsun Kıranköy Mezarlığı morgundan alınarak Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki baba evine götüren şehit Zafer Akkuş'un naaşı, helallik alındıktan sonra Armutlu Merkez Camisi'ne getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada şehit Akkuş'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakan Soylu'nun da omuzladığı şehit Akkuş'un naaşı, cenaze aracına taşındı.

'BABA GİTME'

Şehit Zafer Akkuş'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye emekli başçavuş olan babası Rüştü Akkuş, askeri kamuflajıyla katıldı.Baba Rüştü ile anne Saniye, eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş'un törende çok üzgün oldukları görüldü.

Büşra Akkuş'un babasının tabutu götürülürken, "Baba gitme" diyerek gözyaşı dökmesi, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile vatandaşlar katıldı. (AA)

