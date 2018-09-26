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Şehit binbaşının adı kışlasındaki parkta yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 22:51 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel: - "Binbaşı Yavuz Sonat Güzel şehadete ulaşalı tam 3 yıl oldu. Böyle güzel bir parkla şehitlerimin anısının yaşatılması çok önemli"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 3 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in adı, görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığında yaptırılan bir parka yaşatılacak.

Valililikten yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül 2015'teki terör saldırısında şehit düşen İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Yavuz Sonat Güzel anısına aynı komutanlık yerleşkesinde yaptırılan "Yavuzlar Özel Harekat Şehitler Parkı"nda açılış töreni düzenlendi.

Törene, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adem Aydın, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcısı Akın Zor, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Muhammet Kelami Kablay, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Vekili Kazım Oraltay ve İl Müftüsü Aşır Durgun katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Sonel, şöyle devam etti:

"Bizim için anlamlı, bir o kadar duygusal bir gün. Binbaşı Yavuz Sonat Güzel şehadete ulaşalı tam 3 yıl oldu. Böyle güzel bir parkla şehitlerimin anısının yaşatılması çok önemli. Bizler şehitlerimize, gazilerimize, onların yakınlarına ne yapsak kifayetsiz kalır. Tunceli'de birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel işler çıkardık. Her yerde sizleri gururla anlatıyoruz. Tüm arkadaşlarımız burada destan yazdı. Bu ilin dağlarını teröristlerden tek tek temizliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ayağınız taşa değmesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı."

- "Teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken Tunceli artık huzur şehri oluyor"

Sonel, kahramanlar sayesinde terörle mücadelede Tunceli'de büyük başarılar elde edildiğini belirterek, şunları belirtti:

"Teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken Tunceli artık huzur şehri oluyor. Burası doğal güzellikleriyle vatanımızın eşsiz güzelliklerini barındırıyor. Buranın değerini bileceğiz. Tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz devam edecek. Binbaşımızın nezdinde bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hem Tunceli'de hem de yurdun dört bir köşesinde kahraman gazilerimiz var, onlara da Allah'tan şifalar diliyorum. Devletimiz var olsun. Yapılan bu parkta emeği olan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yüce Rabbim vatanımıza, birliğimize, dirliğimize göz dikenlere fırsat vermesin."

Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için duanın ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

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