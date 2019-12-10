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Şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:46 | Son Güncelleme

Şırnak’ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası cenaze törenine sağlık ekiplerinin eşliğinde gelirken, annesi de ayakta durmakta zorlandı. Kız kardeşlerinin şehit Esma Çevik’in askeri kıyafetlerini giydiği görüldü.

Şırnak’ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik için Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede anne Nebahat Gözüaydın, baba Hüseyin Akgül ve kız kardeşleri taziyeleri kabul etti.

KIZ KARDEŞLERİ, ŞEHİT ÇEVİK'İN ASKERİ KIYAFETLERİNİ GİYDİ

Şehidin babası Hüseyin Akgül cenaze törenine sağlık ekiplerinin eşliğinde gelirken, annesi de ayakta durmakta zorlandı. Kız kardeşlerinin şehit Esma Çevik’in askeri kıyafetlerini giydiği görüldü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen ailesi uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ve alınan helalliğin ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği’ne götürüldü.

(İHA)

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Şehit Üstçavuş Esma Çevik son yolculuk

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