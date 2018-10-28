Şehit Budak'ın ismi konferans salonunda yaşatılacak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti 1. sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak'ın ismi, Yüksekova'da bir okulda açılan konferans salonuna verildi.

İmam Hatip Ortaokulunda yapımı tamamlanan konferans salonunun açılışını yapan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Mahmut Kaşıkçı, konferansın hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Hakkarililer Derneği Başkanı Şemsettin Demir de Budak'ın eşi Münire Budak'a plaket verdi.

Programın ardından okulda yeni yapılan ve Yüksekovalı iş adamı Teoman Zeydan'ın isminin verildiği mescidin de açılışı yapıldı.

Açılışa siyasiler, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı iş adamları ve vatandaşlar da katıldı.

