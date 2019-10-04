Şehit Bünyamin Dinç son yolculuğuna uğurlandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- HATAY'ın Belen ilçesinde, operasyona giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya mevkisinde, operasyona giden jandarma ekibini taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in cenazesi, dün akşam memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Bünyamin Dinç için Asri Mezarlıktaki Bahattin Nakıboğlu Camii'nde askeri tören düzenlendi. Cuma namazının ardından düzenlenen törene, şehidin babası Osman Dinç, annesi Zeynep Dinç, eşi Seher Dinç, 3 çocuğu ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Dinç'in tabutuna kapanan yakınları, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Şehit Dinç'in cenazesi, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı namazın ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI



