Şehit Büyükelçi Taha Carım anıldı

VATİKAN/ANKARA (AA) - Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı sırada Ermeni terör örgütü tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım, şehadetinin 42. yılında Roma'da törenle anıldı.

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Büyükelçilik ikametgahında dün akşam düzenlenen anma toplantısında, saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmada, Taha Carım’ın Roma’da Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edildiğine dikkati çekerek, "Carım, evli ve iki çocuk babasıydı. Vatikan Büyükelçimiz idi. Roma’da evine döndüğü sırada, 63 yaşında şehit edildi." dedi.

Terörün hiçbir şekilde mazur gösterilemeyeceğini vurgulayan Büyükelçi Göktaş, "Terörizmin her türünü kınamak üzere burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Terör, nefret ve şiddetle herhangi bir ilerleme kaydedilemez. Teröristlere kahraman muamelesi yapılamaz. Terörle hep birlikte mücadele etmeliyiz." diye konuştu.

Büyükelçi Göktaş, İtalyanca olarak yaptığı konuşmada, 9 Haziran 1977’de yapılan terör saldırısının, o dönemdeki Papa 6. Paul tarafından da "kalleşlik" olarak nitelenip, kınandığına dikkati çekti.