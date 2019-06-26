Şehit Candan, son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Mikail Candan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Şehit Candan'ın (23) cenazesi, uçakla Nevşehir Kapadokya Hava Limanı'na, oradan da kara yolu ile Aksaray Somuncu Baba Külliyesi Ervah Kabristanlığı morguna getirildi.

Tekbir ve dualarla karşılanan şehidin naaşı buradan alınarak, helallik için merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki baba evine götürüldü.

Şehidin annesi Ümüş, babası Raşit Candan, kardeşleri ve yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Bağlıkaya belde meydanına getirildi.

Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Candan'ın naaşı, belde mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

