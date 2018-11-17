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Şehit Cemil Kaçmaz, gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz (22), memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Cemil Kaçmaz, gözyaşlarıyla uğurlandı

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz (22), memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Bekar olan Cemil Kaçmaz'ın cenazesi, Öztürk Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, şehidin ailesi, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin babası Yaşar Kaçmaz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anne Döne Kaçmaz ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in cenaze namazını kıldırıp helallik almasının ardından şehit Kaçmaz, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Şehit Cemil Kaçmaz, gözyaşlarıyla uğurlandıŞehit Cemil Kaçmaz, gözyaşlarıyla uğurlandıŞehit Cemil Kaçmaz, gözyaşlarıyla uğurlandıŞehit Cemil Kaçmaz, gözyaşlarıyla uğurlandı

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