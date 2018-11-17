HABER

Şehit Cemil Kaçmaz, gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 18:13 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz (22), memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz (22), memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bekar olan Cemil Kaçmaz'ın cenazesi, Öztürk Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, şehidin ailesi, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin babası Yaşar Kaçmaz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anne Döne Kaçmaz ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in cenaze namazını kıldırıp helallik almasının ardından şehit Kaçmaz, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
İzmir'de yolcu minibüsü bariyere çarptı: 3 yaralıİzmir'de yolcu minibüsü bariyere çarptı: 3 yaralı
Sakarya'da 2 milyon lira değerinde eroin ele geçirildiSakarya'da 2 milyon lira değerinde eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümle burun buruna geldi! İşte o an

Ölümle burun buruna geldi! İşte o an

Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktı

Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktı

Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisinden üzücü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.