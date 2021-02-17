Şehit cenaze törenine katılan evlat nöbetindeki aileler PKK ve HDP’ye ateş püskürdü

Çocukları terör örgütü PKK tarafında dağa kaçırılan ve Gara’da kalleşçe katledilen 13 şehit ’in cenaze törenine katılan evlat nöbetindeki aileler Diyarbakır’a gelerek eylemlerine kaldıkları yerde devam etti. Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş ve Süleyman Aydın, PKK ve HDP’ye ateş püskürdü.

Çocukları terör örgütü PKK tarafında dağa kaçırılan ve Gara’da kalleşçe katledilen 13 şehit ’in cenaze törenine katılan evlat nöbetindeki aileler Diyarbakır’a gelerek eylemleri ne kaldıkları yerde devam etti. PKK’nın yapmış olduğu katliama sert tepki gösteren aileler, eylemlerinde asla vazgeçmeyeceklerini ve çocuklarını alıncaya kadar sonuna kadar nöbette olacaklarını söyledi. 6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019’dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, şehit cenaze törenlerine katıldıktan sonra Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine devam etti.

“Annelerin çocuklarını mağarada PKK katletti”

Şehit cenaze töreninde yaşananları anlatan baba Süleyman Aydın, “Gara’da kalleşçe katledilen 13 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve ailelerine sabır diliyorum. Gerçekten acılıyız ve bizler Mardin ve Gaziantep’e gittik. Şehit cenaze törenine katıldık. Şehit anne ve babalarının bizlere söyledikleri tek bir kelime vardı; ‘Vatan sağolsun’ dediler. Annelerin çocuklarını mağarada PKK katletti ve bir şehit babası Gaziantep’te bize dedi ki; ‘Benim iyi öldü ve kurtuldu. Benim oğlum bir deri ile bir kemik kaldı. İyi ki öldü’ dedi. PKK bu vahşeti Kürt ailelerine yaşatıyor. Şehit aileleri buraya gelip sonuna kadar bizimle birlikte olacak ve buraya gelerek HDP-PKK’dan hesap sorup eylemlerine devam edecekler” dedi.