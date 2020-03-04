Şehit cenazesinde Aylin Cesur'un fotoğrafı tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in 1 Mart günü Afyonkarahisar’daki cenaze törenine İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da katıldı. Cesur'un, namazın sonuna doğru cemaatin önüne geçmesinin yanı sıra kürklü beyaz mantosu, beyaz başörtüsü, makyajı tartışma yarattı.

İYİ PARTİLİ KONCUK: NERESİ YANLIŞ?

Gelen tepkilerle ilgili İYİ Parti'den ilk yorum geldi. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin” hadisini paylaşarak Cesur’u şöyle savundu:

“Dolayısıyla cenazelerde matemi ifade etmek için siyah giyinmenin dinle alakası olmadığı ifade edilmiştir. Milletvekilimiz Aylin Cesur’un namaz sonrası, protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış? Kadın olması mı? Efendim, beyaz ve şık giyinmiş. Bu saldırıyı doğru bulmuyorum.”



