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  4. Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi

Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Konya'nın Ilgın ilçesinde dün defnedilen şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde, bir grup gencin tören mangasındaki askerlere "soğuktan üşümesinler" kendi montlarını giydirmesine ilişkin sosyal medyada yayınlanan fotoğraf karesi, görenleri duygulandırdı - Çektiği fotoğraf ve görüntülerle o anı ölümsüzleştiren üniversite öğrencisi Hasan Acı: - "Ben üzerimde çok kalın kıyafetler olmasına rağmen üşüyordum, ellerim titriyordu. Kabanlarını veren gençlerin üzerlerine giyecek başka bir şeyleri yoktu. Törene sadece kazaklarıyla devam ettiler. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum"

Konya'nın Ilgın ilçesinde dün defnedilen şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde, bir grup gencin tören mangasındaki askerlere "soğuktan üşümesinler" kendi montlarını giydirmesi herkesi duygulandırdı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde dün toprağa verildiği sırada çekilen fotoğraf ile video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bir grup gencin tören mangasındaki askerlere "soğuktan üşümesinler" kendi montlarını çıkartıp giydirmesine ilişkin fotoğraflar, herkesi duygulandırdı.

Çektiği fotoğraf ve görüntülerle o anı ölümsüzleştiren üniversite öğrencisi Hasan Acı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı cenaze töreninin ardından defin sırasında mezarlık içinde çektiği fotoğrafları akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştığını anlattı.

Kısa sürede binlerce kişinin fotoğrafları beğenip altına duygularını ifade eden yorumlar yazdığını anlatan Acı, şunları kaydetti:

"Defin sırasında, soğuk havada tören mangasındaki askerlerimizin üşüdüğünü düşünen halkımızın, kendi ceket, mont ve kabanlarını görevli askerlerimize giydirmelerine şahit oldum. Bu anı hem fotoğraflamak hem de görüntülemek istedim. O anlarda halkımızla gurur duydum. Havanın eksi 5 derecelerde olduğu o anlarda halkımızın kendi askeri için fedakarlık yapması çok hoşuma gitti. Ben üzerimde çok kalın kıyafetler olmasına rağmen üşüyordum, ellerim titriyordu. Kabanlarını veren gençlerin üzerlerine giyecek başka bir şeyleri yoktu. Törene sadece kazaklarıyla devam ettiler. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum."

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, dün memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Abdullah Ağralı, Hacı Ahmet Özdemir ve Tahir Akyürek ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katılmıştı.

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