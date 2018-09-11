Şehit Çiçek son yolculuğa uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos'ta zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) dün şehit düşen Çiçek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi.
Şehidin cenazesi daha sonra karayoluyla Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi'ndeki baba ocağına helallik alınmak için getirildi.
Cenaze törenine şehidin babası Mehmet ve annesi Şemsi Çiçek ile Adalet Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutan Tankçı Albay Adnan Köşker, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Celal Sürgeç, hem şehidin hem de dün vefat eden babaannesi 108 yaşındaki Zeliha Çiçek'in cenaze namazını kıldırdı.
Tören sırasında cenaze yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.
Şehidin ve babaannesinin cenazeleri özel hareket polislerinin omuzlarında mezarlığa taşındıktan sonra defnedildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 Ağustos'ta Çobanpınar köyü yakınlarında görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, olayda yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Çiçek, dün şehit olmuştu.
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