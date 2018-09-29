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Şehit çocuğu için sünnet kınası düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 22:29 | Son Güncelleme

Şehit çocuğu için sünnet kınası düzenlendi

İZMİR (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit olan Polis Özel Harekat (PÖH) Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın oğlu Abdülhamit Buğra Han Sakarya için İzmir'de sünnet kınası etkinliği yapıldı.

Tüm Emekli Polis Özel Harekat Derneğince, 2016 yılında Nusaybin'de PKK'ya karşı yürütülen hendek operasyonunda şehit olan PÖH Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın oğlu 9 yaşındaki Abdülhamit Buğra Han'ın sünneti öncesi kına gecesi düzenlendi. Geceye Sakarya ailesinin akraba ve yakınlarının yanı sıra kentte görev yapan PÖH'ler de katıldı.

Tüm Emekli Polis Özel Harekat Derneği Başkanı Uğur Yenen, bütün şehit ve gazi yakınlarının yanlarında olduklarını, onları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Şehitlerin emaneti olan çocuklarıyla yakından ilgilendiklerini aktaran Yenen, "Bugün de oğlumuzun sünnet düğünü öncesinde kına gecesi düzenledik. Bu geceyi de şehit ailemizle düzenledik, inşallah bu gece güzel paşamızın hayatının dönüm noktası olur." dedi.

Şehidin eşi Habibe Sakarya da bu mutlu gecelerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek "Allah herkese böyle güzel günler nasip etsin, herkes çocuğunun mürüvvetini görsün inşallah." dedi.

Abdülhamit Buğra Han Sakarya da bu geceyi düzenleyenlere teşekkür ederek "Sünnetime gelen herkese teşekkür ederim, herkesi çok seviyorum." dedi.

Gecede Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, yerel sanatçılar da sahne aldı.

Abdülhamit Buğra Han Sakarya'nın sünnet düğünü, yarın Menderes ilçesinde gerçekleştirilecek.

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