Şehit çocuğu için sünnet töreni düzenlendi

Abdülhamit Buğra Han Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah herkese böyle bir sünnet düğünü nasip etsin. Babamın arkadaşlarını çok seviyorum. Allah onlara yardım etsin." dedi.

- "Böyle bir sünnet töreni babamın hayaliydi"

Sünnet evinden polis olan abisi Mehmet Ali Sakarya tarafından dualarla çıkarılan Sakarya'yı, evinin önünde mehter takımı ve babasının meslektaşları karşıladı.

Törene, Sakarya ailesinin yakınlarının yanı sıra İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kentte görev yapan PÖH mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tüm Emekli Polis Özel Harekat Derneği ve Menderes Belediyesi tarafından, 2016 yılında Nusaybin'de PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan PÖH Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın oğlu 9 yaşındaki Abdülhamit Buğra Han'ın sünneti Menderes ilçesinde düzenlendi.

İZMİR (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit olan Polis Özel Harekat (PÖH) Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın oğlu Abdülhamit Buğra Han Sakarya için İzmir'de sünnet töreni yapıldı.

Mehmet Ali Sakarya da olumsuz hava şartlarına rağmen hem vatandaşların hem de emniyet teşkilatının kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti.

Ailecek çok heyecanlı ve mutlu bir gün yaşadıklarını belirten Sakarya, "Babamın hayaliydi. Özelikle de mehter takımı. Babam doğuda görev yaptığı için benim sünnet düğünüm olmadı. Babamın planları Buğra'da olsun istedim." şeklinde konuştu.

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- Şehit eşi İzmirlilere teşekkür etti

Şehit polisin eşi Habibe Sakarya da eşinin yanlarında olmaması nedeniyle bir taraflarının buruk olduğunu ama evlatları sayesinde ayakta olduğunu aktardı.

Vatandaşların desteğinden duyduğu mutluluğu da dile getiren Sakarya, "Eşim yaşarken oğlunun sünnetini mehter takımı ve mevlit ile yapmayı özeniyordu." şeklinde konuştu.

Üstü açık bir otomobil ile şehir turu atan Sakarya'ya zırhlı personel taşıyıcıları, PÖH araçları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Menderes Kaymakamlık binası önünde mehter takımı tarafında tarafından karşılanan Sakarya, babasının ismini taşıyan ve açılışı yapılan parka kadar at üstünde gitti.