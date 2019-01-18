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Şehit çocukları için karne töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 2011'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in 2 çocuğu, Kayseri'de karnelerini aldı

KAYSERİ (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2011'de terörist saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in 2 çocuğu için Kayseri'de karne töreni düzenlendi.

Şehit Sayil'in 4'üncü ve 6'ncı sınıfa giden çocukları Yavuz Selim ve Beyza Nur Sayil için 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı birinci döneminin tamamlanması nedeniyle özel bir kolejde karne töreni yapıldı.

Yavuz Selim ve Beyza Nur Sayil, törenin yapıldığı salona polisler eşliğinde geldi.

Okul müdürü Ali Karadoğu, törende yaptığı konuşmada, şehit çocuklarına sahip çıkacaklarını söyledi.

Karadoğu, Yavuz Selim Sayil'in gelecekte emniyet müdürü olmak istediğini, bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından şehit çocuklarına plaket ve karneleri verilirken, anne Hatice Sayil'in duygulandığı görüldü.

Yavuz Selim ve Beyza Nur Sayil'in takdir belgesi de aldığı tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

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karne heyecanı Kayseri Şehit Çocukları Zafer Sayıl

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