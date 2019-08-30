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Şehit çocuklarına jandarmadan karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla, dört günlük eğitim kampı için Marmaris'e gelen 39 şehit çocuğu jandarma tarafından güler yüzle karşılandı

Muğla'nın Marmaris ilçesine, dört günlük eğitim kampı için gelen 39 şehit çocuğu misafir edilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla, Üreten Çocuklar Akademisi Derneğinin "Yüzler gülsün" projesi kapsamında 39 şehit çocuğu, 5 öğretmenle 4 günlük eğitim kampı için Marmaris'e geldi.

İlçe girişinde şehit çocuklarını Marmaris Kaymakam Vekili Caner Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen ve jandarma ekipleri karşıladı.

Karakol komutanı ve askerler şehit çocuklarına elleriyle hazırladıkları ikramlıklarını servis etti.

Şehit çocuklarının Marmaris'teki programlarını organize eden Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Ayşegül Mungan, AA muhabirine, tamamı şehit ailesi çocuklarından oluşan kafilenin Konya Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Marmaris'e geldiğini söyledi.

Çocukların ilçeye ilk kez geldiğini anlatan Mungan, "Çiftlik koyundaki Üreten Çocuklar Akademisi kamp alanında ağırlayacağız. Orada fizik, kimya, sanat gibi çeşitli atölyelere dahil olacaklar. Yüzme eğitimi alacaklar. Çocuklara Marmaris’in güzelliklerini, tarihini göstereceğiz. Yat limanını gezdireceğiz. Onların anılarında unutulmaz bir yer edinmek istiyoruz." diye konuştu.

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Konya Büyükşehir Belediyesi Marmaris Şehit ailesi çocukları Üreten Çocuklar Akademisi

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