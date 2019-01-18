HABER

Şehit çocuklarına karne dağıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, özel bir okulda öğrenim gören şehit çocuklarına karnelerini verdi.

SATILMIŞ AKKAŞ - AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, özel bir okulda öğrenim gören şehit çocuklarına karnelerini verdi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla özel bir okulda düzenlenen törene katıldı. Okulda eğitim gören şehit çocuklarına Yıldız ve Çömez tarafından karneleri verdi. Törende karne heyecanını ilk yaşayan öğrenci Şehit Polis Memuru Mucit Eser'in kızı Meryem Su Eser oldu. Eser'e karnesini İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız verdi. ONLAR BİZE EMANET Hakkari'de terör örgütü mensuplarınca yola döşenen patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Taşbaş'ın çocukları Hale ve Ayşe Ecrin Taşbaş'a ise karnesini İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez verdi. Şehit çocuklarının karne heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yıldız, Şehitlerimizin aileleri bizim en büyük en önemli kutsalımız. Bugün şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza il jandarma komutanımız ile gelip karnelerini biz vermek istedik. Onların kutsal emanetlerini de biz yalnız bırakmamak adına geldik dedi. ONLAR HEPİMİZİN ÇOCUKLARI Okul Genel Koordinatörü Hayrettin Balıkçı da okullarında şehit çocukları için Milli Eğitim tarafından ayrılmış bir kontenjan olduğunu söyledi. Bu kontenjanın çok üstünde öğrenciye eğitim imkanı verdiklerini kaydeden Balıkçı, Bizler için onları okutmak, sahip çıkmak ve okulumuzda eğitim öğretim görmelerini sağlamak bizler için çok büyük bir onur. Onlar hepimizin çocukları. Dolayısıyla böyle bir günde İl Jandarma Komutanımız ve Emniyet Müdürümüzü aramızda görmek bizi çok mutlu etti. Onur duyduk, iyi varlar, kendilerine çok teşekkür ediyorum dedi. Karne dağıtımından sonra öğrenciler sevinçlerini aileleri ile paylaştı.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı: Milletimiz çevre vaatlerine göre değerlendirme yapmalıTBMM Çevre Komisyonu Başkanı: Milletimiz çevre vaatlerine göre değerlendirme yapmalı
Müşküle'nin suları 4 yıldır sarı akıyorMüşküle'nin suları 4 yıldır sarı akıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.