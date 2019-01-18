Şehit çocuklarına karne dağıttılar

SATILMIŞ AKKAŞ - AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, özel bir okulda öğrenim gören şehit çocuklarına karnelerini verdi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla özel bir okulda düzenlenen törene katıldı. Okulda eğitim gören şehit çocuklarına Yıldız ve Çömez tarafından karneleri verdi. Törende karne heyecanını ilk yaşayan öğrenci Şehit Polis Memuru Mucit Eser'in kızı Meryem Su Eser oldu. Eser'e karnesini İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız verdi. ONLAR BİZE EMANET Hakkari'de terör örgütü mensuplarınca yola döşenen patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Taşbaş'ın çocukları Hale ve Ayşe Ecrin Taşbaş'a ise karnesini İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez verdi. Şehit çocuklarının karne heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yıldız, Şehitlerimizin aileleri bizim en büyük en önemli kutsalımız. Bugün şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza il jandarma komutanımız ile gelip karnelerini biz vermek istedik. Onların kutsal emanetlerini de biz yalnız bırakmamak adına geldik dedi. ONLAR HEPİMİZİN ÇOCUKLARI Okul Genel Koordinatörü Hayrettin Balıkçı da okullarında şehit çocukları için Milli Eğitim tarafından ayrılmış bir kontenjan olduğunu söyledi. Bu kontenjanın çok üstünde öğrenciye eğitim imkanı verdiklerini kaydeden Balıkçı, Bizler için onları okutmak, sahip çıkmak ve okulumuzda eğitim öğretim görmelerini sağlamak bizler için çok büyük bir onur. Onlar hepimizin çocukları. Dolayısıyla böyle bir günde İl Jandarma Komutanımız ve Emniyet Müdürümüzü aramızda görmek bizi çok mutlu etti. Onur duyduk, iyi varlar, kendilerine çok teşekkür ediyorum dedi. Karne dağıtımından sonra öğrenciler sevinçlerini aileleri ile paylaştı.

