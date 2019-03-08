Şehit Demet Sezen Spor Merkezi tanıtım töreni

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "15 Temmuz'da darbeye karşı kimler bir aradaysa Cumhur İttifakı'nda da onlar bir arada. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milleti. O gün kimler gizlenmişse, sözlerim yöneticilerinedir, onlara oy verenlere değil, onlar da bugün karşı ittifakı oluşturmuşlar." dedi.

Karakaya, Gölbaşı Belediyesince yaptırılan Şehit Demet Sezen Spor Merkezi'nin tanıtımı amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, spor merkezine ismi verilen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Demet Sezen'i anarak, Gölbaşı'nın darbe teşebbüsünden en çok etkilenen yerler arasında bulunduğunu söyledi.

15 Temmuz'un asla unutulmaması ve nesilden nesile aktarılması gerektiğini vurgulayan Karakaya, "Birilerinin maşaları olarak içimizden devşirdikleri, kandırdıkları, çürüttükleri evlatlarımızla bizi vurmaya çalıştıkları, anlatılması mümkün olmayan acıklı bir olaydır. Bir ihanet dolayısıyla hiçbir zaman unutulmaması gerekir." ifadesini kullandı.

AK Parti ve MHP'lilerin, iki partinin liderinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki kalkışmaya "Dur" dediklerine işaret eden Karakaya, şunları belirtti: