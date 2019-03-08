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Şehit Demet Sezen Spor Merkezi tanıtım töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 21:59 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: "15 Temmuz'da darbeye karşı kimler bir aradaysa Cumhur İttifakı'nda da onlar bir arada. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milleti. O gün kimler gizlenmişse, sözlerim yöneticilerinedir, onlara oy verenlere değil, onlar da bugün karşı ittifakı oluşturmuşlar" - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Ankara Büyükşehirde belediyecilik denilince yalnızca Türkiye'de değil, dünyada ilk akla gelen isimlerden biri olan, Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle Ankara ve Gölbaşı'nda eserleri bulunan marka isimle, Mehmet Özhaseki ile seçimlere giriyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "15 Temmuz'da darbeye karşı kimler bir aradaysa Cumhur İttifakı'nda da onlar bir arada. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milleti. O gün kimler gizlenmişse, sözlerim yöneticilerinedir, onlara oy verenlere değil, onlar da bugün karşı ittifakı oluşturmuşlar." dedi.

Karakaya, Gölbaşı Belediyesince yaptırılan Şehit Demet Sezen Spor Merkezi'nin tanıtımı amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, spor merkezine ismi verilen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Demet Sezen'i anarak, Gölbaşı'nın darbe teşebbüsünden en çok etkilenen yerler arasında bulunduğunu söyledi.

15 Temmuz'un asla unutulmaması ve nesilden nesile aktarılması gerektiğini vurgulayan Karakaya, "Birilerinin maşaları olarak içimizden devşirdikleri, kandırdıkları, çürüttükleri evlatlarımızla bizi vurmaya çalıştıkları, anlatılması mümkün olmayan acıklı bir olaydır. Bir ihanet dolayısıyla hiçbir zaman unutulmaması gerekir." ifadesini kullandı.

AK Parti ve MHP'lilerin, iki partinin liderinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki kalkışmaya "Dur" dediklerine işaret eden Karakaya, şunları belirtti:

"Türk milleti o gün nasıl sokağa dökülmüşse ki bunu en hareketli yaşayan yerlerden biri de Gölbaşı'ydı. Polis Akademisinde, Türksat'ta yapılan saldırıların yoğunluğunu ve şehit edilen vatan evlatlarını hepimiz çok yakından gördük. O gecenin korkunçluğunu yakından yaşadık. Onun için unutmamız mümkün değil. Birileri o gece kalkışmanın karşısında 'Dur' derken, birileri de kusura bakmasınlar, saklandılar. Bir yerlerde gizlendiler. 'Dur bakalım ne olacak?' diye beklediler ve darbe atlatıldıktan sonra kalkıp darbeye karşı çıktılar. 15 Temmuz'da darbeye karşı kimler bir aradaysa Cumhur İttifakı'nda da onlar bir arada. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milleti. O gün kimler gizlenmişse, sözlerim yöneticilerinedir, onlara oy verenlere değil, onlar da bugün karşı ittifakı oluşturmuşlar. Onun için o geceyi hiçbir zaman unutmayacak ve bir daha çoluğuna çocuğuna yaşatmak istemeyen Gölbaşılılar, Allah'ın izniyle zillete geçit vermeyecek diyorum."

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin yalnızca belediye başkanları ve meclis üyelerinin seçileceği bir seçim olmayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin ve milletin refahı için bu seçimleri önemsediklerini vurgulayan Şahin, Gölbaşılıların desteği, dualarıyla bir bayrak değişimini gerçekleştireceklerini söyledi.

Ankara'nın 25 ilçesinde Cumhur İttifakı olarak marka adaylarla seçimlere hazırlandıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"25 ilçenin 22'sinde AK Parti belediye başkan adaylarımız var. 3'ünde de MHP adayları bu yarışa katılıyor. Ankara Büyükşehirde belediyecilik denilince yalnızca Türkiye'de değil, dünyada ilk akla gelen isimlerden biri olan, Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle Ankara ve Gölbaşı'nda eserleri bulunan marka isimle, Mehmet Özhaseki ile seçimlere giriyoruz. Gölbaşı Mogan Gölü temizliği projesinde imzası olan başkanımız, bakanımız Mehmet Özhaseki ömrünü millete hizmete adamış, belediyecilikle özdeşleşmiş bir isim. 21 yıl belediye başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, iki yıldan fazla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış ve şu anda partimizde yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak hizmetlerini sürdürüyor."

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da Şehit Demet Sezen Spor Merkezi'nin Gölbaşı'na yakışan bir tesis olduğunu ifade etti.

MHP'nin Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek de Gölbaşı'nı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için MHP ve AK Parti teşkilatlarıyla omuz omuza çalışacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, spor merkezini gezdi.

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