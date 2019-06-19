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Şehit Demirci'nin ailesine şehadet belgesi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 21:01 | Son Güncelleme

Hakkari'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin şehadet belgesi, Ordu'daki ailesine takdim edildi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin şehadet belgesini, ailesine verdi.

Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yaşayan aileyi ziyaret eden Vali Yavuz, şehidin annesi Hacer ve babası Ümran Demirci'ye başsağlığında bulundu.

Yavuz, Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen şehadet belgesi ile hizmet şiltini aileye takdim etti.

Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan şehidin eşi Nurdan Demirci'yi de evinde ziyaret eden Yavuz, Demirci'ye başsağlığı ve sabır diledi.

Vali Yavuz, şehit eşi Demirci'ye de şehadet belgesi ve hizmet şiltini verdi.

Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci, 13 Mayıs'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.

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