Şehit Demirci'nin ailesine şehadet belgesi verildi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin şehadet belgesini, ailesine verdi.

Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yaşayan aileyi ziyaret eden Vali Yavuz, şehidin annesi Hacer ve babası Ümran Demirci'ye başsağlığında bulundu.

Yavuz, Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen şehadet belgesi ile hizmet şiltini aileye takdim etti.

Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan şehidin eşi Nurdan Demirci'yi de evinde ziyaret eden Yavuz, Demirci'ye başsağlığı ve sabır diledi.

Vali Yavuz, şehit eşi Demirci'ye de şehadet belgesi ve hizmet şiltini verdi.

Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci, 13 Mayıs'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.

