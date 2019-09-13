HABER

Şehit Diger son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 7 kişiden Sinan Diger, Muş’ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Diyarbakır’da düzenlenen törenin ardından Şehit Sinan Diger’in (44) Türk bayrağına sarılı cenazesi konvoy eşliğinde Muş’taki Çağlayan Camisi’ne getirildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 7 kişiden Sinan Diger, Muş’ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Diyarbakır’da düzenlenen törenin ardından Şehit Sinan Diger’in (44) Türk bayrağına sarılı cenazesi konvoy eşliğinde Muş’taki Çağlayan Camisi’ne getirildi. Burada düzenlenen törene Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Garnizon Komutanı İhsan Gökoğlan, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, şehidin ailesi, akrabaları ve kamu kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, Sinan Diger’in Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu belirterek, “Mekanı cennet olsun. O şehit, onu katledenler düşünsün. Ne bu dünyaları dünya, ne öbür dünyaları dünya. Sinan kardeşim senin ailen bizim ailemiz. Evlatların bize emanet, Allah mekanını cennet eylesin. Hainler hesap verecekler. Allah şahit, buradan bu Müslüman kardeşlerimiz yanından bu aziz milletimizin önünde söz veriyoruz. O hainlerin en kısa sürede gereği yapılacak ve senin kanın yerde kalmayacak. Zaten bittiler, sayıları çok azaldı. Fareler gibi kaçıyorlar. Sonuç itibariyle sen şehit oldun. Herkese Allah şehadeti nasip etmez. Büyük bir mertebeye ulaştın. Rızkın için, vatan için toprağa düştün. Ben hainlere şunu söylüyorum. Hainlere gereği yapılacak ama onların uzantıları şehir içinde dolaşanlar, belli legal kisvelerin altında dolaşanlar, size de sesleniyorum, çok az vaktiniz kaldı. Hepinizin defterini bu aziz millet dürecek. Mekanı cennet olsun” dedi.
Muş Müftüsü Alettin Bozkurt’un kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Diger’in naaşı, tekbir ve salavatlar eşliğinde cenaze aracına alındı. Törenin ardından Diger’in cenazesi Yeşilce Mahallesi’ndeki kabristanda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Gaziantep'te 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 4 gözaltıGaziantep'te 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 4 gözaltı
Odelia Sever'den Darüşşafakalı çocuklar için #iyilikresitaliOdelia Sever'den Darüşşafakalı çocuklar için #iyilikresitali
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.