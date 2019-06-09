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Şehit diplomat Yergüz, Cenevre'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 18:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı: - "1915 olayları gibi haklı olduğumuz bir konuda suikastlar, tehditler, karalama kampanyaları, sözde anıtlar ve anma günleri ile bize kaybettireceklerini düşününler, fena halde yanılıyorlar" - Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık: - "Merhum Yergüz ve diğer tüm şehitlerimizin ailelerinin ve Türk milletinin yüreğine düşen ateş hiçbir zaman dinmeyecek, teröristler insanlık vicdanında hiçbir zaman aklanamayacaklardır"

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde, ASALA terör örgütü mensubu tarafından 9 Haziran 1981'de şehit edilen Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz için anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu konutundaki törene Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık katıldı.

Tören, İstiklal Marşı'nın çalınması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Bern Büyükelçisi Saygılı burada yaptığı konuşmada, "Hiçbir şehidimizi unutmadığımız gibi, merhum Yergüz'ü de unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bunun için sebebimiz elbette ki çoktur." dedi.

Ermeni terör örgütlerinin saldırıları başta olmak üzere, terör eylemlerine merhum Yergüz gibi mesai arkadaşlarını, dostlarını, meslek büyüklerini kurban verdiklerini anlatan Saygılı şöyle konuştu:

"1915 olayları gibi haklı olduğumuz bir konuda suikastlar, tehditler, karalama kampanyaları, sözde anıtlar ve anma günleri veya bazı ülke parlamentolarında sırf birkaç oy için siyasi birtakım saiklerle alınan kararlarla bize kaybettireceklerini düşününler, fena halde yanılıyorlar. Bunu zaman içinde daha iyi göreceğimizden hiç şüphem yok." dedi.

- "ASALA 27 silahlı ve bombalı saldırı düzenledi"

Başkonsolos Uyanık ise 1970'li ve 1980'li yıllarda, radikal ve şiddeti temel alan bir milliyetçilik anlayışının nefretle birleşmesinin sonucu olan ASALA terör örgütünün yurtdışında görev yapan Türk diplomatlarını, ailelerini ve Türkiye'yi temsil eden tüm kişi ve kuruluşları hedef aldığını, 27 silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini hatırlattı.

Ermeni terör örgütü ASALA'nın kurbanlarından birinin de şehit Yergüz olduğunu anımsatan Uyanık, "Yergüz bundan tam 38 yıl önce, 9 Haziran 1981 Salı akşamı saat 18.05'te şu anda bulunduğumuz konutun hemen ilerisinde yer alan Kançılarya binamızdaki mesaisini tamamladıktan sonra sevgili eşine ve 2 çocuğuna kavuşmak üzere evine giderken, ASALA terör örgütü mensubu bir terörist tarafından sokak ortasında haince şehit edilmiştir." dedi.

Uyanık, Yergüz'ün memleketi Fethiye'de bulunan Esther Yergüz'ün rahmetli eşini hayatta tanıdığı en hoşgörülü ve saygıdeğer insan olarak tanımladığını belirtti.

İyi bir eş, iyi bir aile babası ve iyi bir memur olan Yergüz'e sıkılan kurşunun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de hedef aldığını vurgulayan Uyanık, "Merhum Yergüz ve diğer tüm şehitlerimizin ailelerinin ve Türk milletinin yüreğine düşen ateş hiçbir zaman dinmeyecek, teröristler insanlık vicdanında hiçbir zaman aklanamayacaklardır." ifadesini kullandı.

- "Yergüz kalplerimizde yaşayacak"

Uyanık, Yergüz'ün İsviçre polisince yakalanan ve daha sonra yargılanarak, hapis cezası verilen eli kanlı katilinin serbest bırakılması için ASALA terör örgütünün 19-22 Temmuz 1981 tarihleri arasında İsviçre'de dört bombalı saldırı gerçekleştirdiğinin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Zürih Havalimanı ve Bern'deki Federal Parlamento binasının Ermeni teröristlerce hedef alındığını anımsatan Uyanık, Lozan'da bir mağazada patlayan bomba nedeniyle 26 kişinin yaralandığını, Cenevre'deki Cornavin Garında patlayan bombanın ise bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yanmasına yol açtığını kaydetti.

Uyanık, aradan yıllar geçmiş olsa da şehit Yergüz'ün her zaman kalplerinde ve en derin hatıralarında yaşayacağını dile getirdi.

Arkadaşı Ersan Arsever de Yergüz ile anılarını anlattı, şehitlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Anma programına, Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Bayar, Moudon Türk Birliği Derneği Başkanı Ufuk İkitepe, THY Cenevre Müdürü Nesih Gümüş, İsviçre'deki Türk sivil toplumu kuruşlarının temsilcileri ve çok sayıda diplomat da katıldı.

- Yergüz'ün şehit olduğu caddeye çelenk bırakıldı

Yapılan konuşmalarının ardından törene katılanlar, Yergüz'ün şehit edildiği caddeye yürüdü.

Büyükelçiler Saygılı, Arslan ve Madenoğlu ile Başkonsolos Uyanık Yergüz'ün şehit olduğu yere çelenk koydu. Katılımcılar da Yergüz'ün portresinin altına karanfiller bıraktı.

Program sonrasında katılımcılara Türk lokumu dağıtıldı.

- Yergüz'ün katili tahliye edilmişti

Cenevre Başkonsolosluğu Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz, 9 Haziran 1981'de mesai bitiminde başkonsolosluktan çıkıp evine yürürken ASALA mensubu terörist Mardiros Jamkochyan tarafından sokak ortasında vurularak şehit edilmişti.

Jamkochyan, İsviçre'de Aralık 1981'de 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış, 12 yıl sonunda şartlı tahliye edilmişti. Terörist Jamkochyan'ın serbest bırakılmasını sağlamak için ASALA tarafından kurulan 9 Haziran Grubu'nun 19-22 Temmuz 1981 arasında Zürih, Bern, Lozan ve Cenevre'de gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda 1 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

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