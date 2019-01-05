Şehit düştüğü ilçedeki okulda adı yaşatılacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru Nazım Tuncer'in ismi ilçedeki ilkokulda yaşatılacak.

Hani Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık 2018'de bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan kalleşçe saldırıda şehit olan kahraman polis Nazım Tuncer'in ismi ilçe merkezindeki ilkokula verilerek, ilelebet yaşatılacak.

Kaymakamlıkça, Hürriyet İlkokulu olan okulun adı Şehit Nazım Tuncer İlkokulu olarak değiştirildi.

Hani Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turan Soğukoluk, 17 Aralık'ta ilçede çıkan çatışmada şehit olurken 2 üst düzey bölge sorumlusu hain teröristi etkisiz hale getiren kahraman şehit Tuncer'in ismini Hürriyet İlkokulu'na verdiklerini belirtti.

Soğukoluk, "2 sene önce dikkati sayesinde resmi tören öncesi bomba yüklü aracı yakaladığı ve yüzlerce öğrencinin hayatını kurtardığı okula ismini vermek ve ismini ilelebet yaşatmak bizlerin en önemli vazifesidir. Ruhun şad olsun şehidim." ifadelerini kullandı.

Hani ilçesinde, 17 Aralık'ta, 2 PKK'lı teröristin bulunduğu araç, ilçe güzergahında seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınmış, polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba köyü Turalı mevkisinde, PKK'lı teröristlerce ateş açılmıştı. Saldırıda yaralanan ve helikopter ile Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan polislerden Nazım Tuncer müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Saldırı ve sonrasında gerçekleştirilen operasyonlarda, biri Terör Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan iki teröristin cesedi bulunmuştu.

