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  4. Şehit edilen Altuğ Verdi soruşturmasında 2 FETÖ'cü itirafçı oldu

Şehit edilen Altuğ Verdi soruşturmasında 2 FETÖ'cü itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 11:23 | Son Güncelleme

Rize’de iki yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı ile ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan 20 kişilik FETÖ üyesinden 2 kişi itirafçı oldu.

Şehit edilen Altuğ Verdi soruşturmasında 2 FETÖ'cü itirafçı oldu

Alınan bilgilere göre; eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 13 Şubat’ta düzenlenen operasyonda tetikçinin ağabeyi ve eşinin de aralarında olduğu 27 şüpheliden 20 si yakalanmıştı. Zanlılardan 5’inin başka bir soruşturma nedeniyle cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yurt dışına firar ettiği saptanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları süren şüphelilerden 2 FETÖ üyesinin, “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi. İtirafçı olan söz konusu 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Altuğ Verdi FETÖ İtirafçı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ERGENEKON DAVASINDADA İTİRAFCI VARDI .
Tamam da neyi itiraf etmiş. Ben sohbetlere gidiyordum mu demiş.Yoksa burs veriyordum mu demiş. Ne demiş. sonuçta burs vermek, sohbete gitmek de suç sayıldığı için merak ettim.
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