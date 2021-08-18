Şehit edilen Hz. Hüseyin ve 71 yakını için Küçükçekmece'de anma töreni düzenlendi

Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakınının Kerbela'da Yezid tarafından şehit edilişinin 1382. yılında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde "Evrensel Aşura Matem Merasimi" düzenlendi.

ÖNLEMLER ALINDI, TRAFİK KAPATILDI

Bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Halkalı Meydan'a ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ne çıkan Halkalı Gümrük Yolu, Güneşli Köprüsü çıkışı Fatih Caddesi ve Fulya Sokağı trafiğe kapattı. Matem sembolü olan siyah kıyafet giyen vatandaşlar erken saatlerde kortejler halinde salona geldi. Yoğunluk dolayısıyla salona giremeyenler etkinliği dışarıda kurulan dev ekrandan takip etti. Protokol konuşmalarının ardından Zeynebiye Tiyatro Ekibi, Kerbela'da yaşananların anlatıldığı skeç sahneledi. Yaklaşık bir saat süren skeci izleyenlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. (DHA)



