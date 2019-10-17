HABER

Şehit Elif'in hayali hemşire olmaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:58 | Son Güncelleme

Sivilleri hedef alan eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'nın Ceylanpınar'a yönelik havanlı ve roketatarlı saldırısıyla katledilen 11 yaşındaki Elif Terim'in büyüdüğünde hemşire olup hastalara umut olmayı hayal ettiği öğrenildi - Baba İbrahim Terim: - "Bir dönem brusella tedavisi gördü. Bu süreçte hemşire olmaya karar verdi. Bana da 'baba ben hemşire olacağım' derdi"

Sivilleri hedef alan eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'nın Ceylanpınar'a yönelik havanlı ve roketatarlı saldırısıyla katledilen 11 yaşındaki Elif Terim'in büyüdüğünde hemşire olmayı hayal ettiği bildirildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarıyla hayattan kopardığı, yemyeşil gözleriyle hayata dolu dolu bakan gözleriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı küçük Elif'in evinde hem haklı gurur hem de hüzün hakim. Daha küçük yaşlarda geçirdiği hastalıklarla boğuşup hayata tutunan şehit Elif, büyüdüğünde de hemşire olup hastalara umut olmayı hayal ediyordu.

Küçük Elif'in babası İbrahim Terim, AA muhabirine, 11 yaşındaki kızının her zaman yaşından daha büyük olgunluğa sahip olduğunu ve adeta baba-kız ilişkisinden daha güçlü bir arkadaşlık ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Elif'i "özgüveni yüksek bir bireydi" diye nitelendiren mağrur baba, çevresinde çok sevilen kızının şahadete ulaşmadan kısa bir süre önce uzun süren tedavi süreçlerinin ardından brusella hastalığını yenip sağlığına kavuştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Elif zeki bir çocuktu. Derslerinde çok başarılıydı. Öğretmenleri çok seviyordu. Devamlı arkadaşları yanına gelirdi. Özgüveni çok yüksekti. Sorumluluk sahibiydi. Bir dönem brusella tedavisi gördü. Bu süreçte hemşire olmaya karar verdi. Bana da 'baba ben hemşire olacağım' derdi. Böyle bir hayali vardı. Ben evde olmadığım zamanlarda evin işini Elif görürdü. Her işe ağabeyinden önce atlıyordu."

Şehit babası olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Terim, şöyle devam etti:

"Kızım şehit oldu. Kaderi buraya kadarmış. Rabbim böyle bir ölümü bize nasip etti ve ben de bir şehit babası oldum. Gururluyum. Ne mutlu. Herkese böyle bir ölüm nasip olmaz. 7 gündür taziye yapıyoruz. Bütün akrabalarım, köylülerim ve devlet büyüklerim yanımızda. Telefonlarım hiç susmadı. Bu bana yeter. Devletim arkamda, devletimize güveniyoruz. Askerimiz, polisimiz var. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Kartal'da yangın (1)Kartal'da yangın (1)
Kepez Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekKepez Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar Elif Terim PYD Rasulayn

En Çok Okunan Haberler

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

Çocukları miras yüzünden birbirine girdi! 'Mezarı açılsın'

Çocukları miras yüzünden birbirine girdi! 'Mezarı açılsın'

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaptırım söylemlerine tepki

Mardin’in Nusaybin ilçesinde karakola havan toplu saldırı!

Karakola havan toplu saldırı!

Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı!

Rasulayn'da terör örgütünün en büyük silah deposu bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.