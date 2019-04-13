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"Şehit emanetleri" Hakkari'de sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 19:40 | Son Güncelleme

33. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Sergisi'nde, farklı zamanlarda şehit düşen 205 güvenlik görevlisi ile devlet büyüklerinin emanetleri bulunuyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, 33. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Sergisi açıldı.

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Fuaye Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

Şehit Aileleri Birliği Başkanı Menderes Kılıçaslan, burada yaptığı konuşmada, 205 şehidin eşyalarının bulunduğu serginin 33'üncüsünü Hakkari'de açtıklarını söyledi.

Türk bayrağının dalgalandığı her yere gideceklerini dile getiren Kılıçaslan, "Çünkü biz sadece 4-5 bölgeden ibaret değiliz. Türk dünyasının tamamını dahil edersek, 250 milyonuz. Amacımız genç nesillere milli bilinci kazandırmaktır. Herhangi bir siyasi partiyle bağımız yok. Eşimle bu işi gönüllü yapıyoruz." dedi.

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Derneği Başkanı Abdurrahman Er de vatanın doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi ile bir bütün olduğunu vurguladı.

Vatanı bölmeye çalışanların kazdıkları çukurlarda boğulduklarını anlatan Er, şunları kaydetti:

"Bizler için hayatlarını feda etmiş şehitlerimizin emanetlerini sergileyerek genç nesillere milli birliği aşılamak istiyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Tüm gazilerimize minnettarız. Maneviyatımızı büyüten, birlikteliğimizi geleceğe umutlu taşıyan yüreği güzel Şehit Aileleri Birliği Başkanı Sayın Menderes Kılıçaslan Bey'e ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum."

Geçen yıl Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın babası Canpolat Usta ise konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, kurum amirleri ile şehit yakınları, sergiyi gezdi.

Sergi 4 gün boyunca ziyarete açık kalacak.

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