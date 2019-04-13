"Şehit emanetleri" Hakkari'de sergileniyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, 33. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Sergisi açıldı.

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Fuaye Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

Şehit Aileleri Birliği Başkanı Menderes Kılıçaslan, burada yaptığı konuşmada, 205 şehidin eşyalarının bulunduğu serginin 33'üncüsünü Hakkari'de açtıklarını söyledi.

Türk bayrağının dalgalandığı her yere gideceklerini dile getiren Kılıçaslan, "Çünkü biz sadece 4-5 bölgeden ibaret değiliz. Türk dünyasının tamamını dahil edersek, 250 milyonuz. Amacımız genç nesillere milli bilinci kazandırmaktır. Herhangi bir siyasi partiyle bağımız yok. Eşimle bu işi gönüllü yapıyoruz." dedi.

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Derneği Başkanı Abdurrahman Er de vatanın doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi ile bir bütün olduğunu vurguladı.

Vatanı bölmeye çalışanların kazdıkları çukurlarda boğulduklarını anlatan Er, şunları kaydetti: