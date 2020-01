Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 19. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Şehidimiz toprağa değil, gönüllere gömülmüştür

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Böyle bir Şehidimizin ailesinin bu ilçemizde olması da ayrı bir onur vericidir. Ve hani bizim bir sözümüz vardır, ‘Analar ne evlatlar doğurur’ diyerek böyle bir terime mazhar olmuş olan anaların da ellerinden öpüyorum, aileye hürmetler sunuyorum inşallah. Yine güzel bir terim vardır ‘Bu dünyada herkes ölecektir, kimi toprak, kimi gönüllere gömülecektir’ işte şehidimiz toprağa değil gönüllere gömülmüştür Allah kendine rahmet etsin, Allah kendinden razı olsun. Bizim kültürümüzde vatana sahip olmak canla beraberdir, canını veremezsen vatana sahip olamazsın, bizler her birimiz, her vatan evladımız bu vatan için canımızı her dem vermeye hazırız, her zaman da hazır olacağız inşallah. Bunu böyle sadece Diyarbakır değil bütün dünya bilsin, bütün dünya bilsin diyorum inşallah” şeklinde konuştu.

Şehidimiz Ali Gaffar Okkan örnek bir şahsiyet

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, “Ali Gaffar Okkan büyüğümüz gerçekten Türkiye’de bu memleketin evladı nasıl olunur, ‘Bu memleketin her karış toprağı benim vatanımdır’ ifadesi sadece sözden ibaret değil fiiliyata, hayata da nasıl geçirilir onu hepimize öğretmiş olan örnek bir şahsiyet. Bizler inşallah bugün de yarın da Türkiye’ye, Türk milletine hangi bölgeden, hangi yöreden olursa olsun bütün insanlarımıza hep beraber 82 milyon Türkiye’ye sahip çıkacağız. Ona yönelen bütün tehdit ve tehlikelere karşı yılmadan, yıkılmadan, büyük bir cesaret ve moralle mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.