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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Mersin'de toprağa verildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 17:25 | Son Güncelleme

BİNALİ YILDIRIM: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ' Rize'de polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi (46), Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

BİNALİ YILDIRIM: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'
Rize'de polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi (46), Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın da yer aldığı törende konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin bir dönem kendisinin de koruma amirliğini yaptığını belirterek şunları söyledi:
"Emniyet müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Anne, baba, eş ve çocuklara Allah'tan sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Altuğ, esasında iyi bir meslek adamı olmasının yanı sıra çok iyi bir baba, çok iyi bir insandı. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, alçak 15 Temmuz gecesinde çok önemli görev ifa etti. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ümit ederiz ki, bu gibi cinnet olayları bir daha yaşanmasın. Şehitlerimizin çocukları babasız kalmasın. Bütün emniyet mensuplarımız, jandarmalarımız, silahlı kuvvetler mensuplarımız ve 81 milyon vatan evladı, yeri geldiğinde bu ülke topraklarını savunmak için gece-gündüz demeden tetikte olmaya, sınırda olmaya hazırdır. Bize bu huzuru, bu istikrarı sağlayan bütün Mehmetçiklerimize, polislerimize, askerlerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, bu vesile ile 'Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun' diyorum. Bir kez daha Altuğ Verdi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, onu bu son yolculuğunda yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarına, Mersinlilere aile adına şükranlarımı sunuyorum. Başımız sağolsun. Allah başka acılar vermesin."

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