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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 16:23 | Son Güncelleme

Rize’de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım da törene katıldı. Yıldırım'ın oldukça duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, bu sabah Rize Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenin ardından uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından havalimanında karşılanan şehidin cenazesi daha sonra karayolu ile törenin düzenleneceği Mersin'deki Muğdat Camii'ne götürüldü.

'ÖLÜM HERKESE AMA KAHPECE DEĞİL'

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konulduktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte camiye gelen şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, "Biz teşkilata başımızı koyduk ama kahpece değil, ölüm herkese ama kahpece değil" dedi.

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Şehidin cenazesi törenin ardından ailenin isteği üzerine Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BİNN

BİNALİ YILDIRIM'IN GÖZLERİ DOLDU

Yıldırım, şehit Emniyet Müdürü için Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin babası emekli Emniyet Müdürü Ertuğrul Verdi'yi kucaklayarak metanet dileyen Yıldırım, daha sonra şehidin eşi Leyla ile kızı İrem Almira Verdi'ye başsağlığı dileklerinde bulundu. Meclis Başkanı Yıldırım'ın bu sırada oldukça duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

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Rize şehit Altuğ Verdi TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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