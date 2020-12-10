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  4. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehadetinin üzerinden 2 yıl geçti

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehadetinin üzerinden 2 yıl geçti

10.12.2020 16:27 | Son Güncelleme:
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Rize’de 11 Aralık 2018 yılında İl Emniyet Müdürlüğü görevini ifa ederken makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan 1.

Rize’de 11 Aralık 2018 yılında İl Emniyet Müdürlüğü görevini ifa ederken makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehadetinin 2. yılı geride kaldı.
Olay 11 Aralık 2018 Salı günü saat 15.00 sıralarında Rize Emniyet Müdürlüğü binasında meydana gelmişti. Derepazarı Emniyet Amirliği’nde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Özel Kalem Müdürlüğü’ne silahını bırakıp makamda görüşen Sarıcaoğlu, üinversite sınavında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde bir bölüm kazandığını belirterek Rize merkezde görevlendirme talebi oldu. Ancak talebine olumsuz yanıt alan Sarıcaoğlu, çıkışta özel kalemden silahını teslim alarak tekrar içeri girdi ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’ye ateş etmeye başladı. Bu sırada beraberindeki personel şube müdürü olan polis müdürü ve Verdi’nin koruma polisine de ateş eden Sarıcaoğlu, ardından karşı açılan ateşle silahlı vurularak yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan Verdi ve biri saldırgan 3 polis memuru ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada Verdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Öte yandan olay sonrası tutuklanan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun yargılanması devam ediyor. Emniyet Müdürü’nü makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ ve ’FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından bu ay 7. kez hakim karşısına çıkacak. Daha önce 6 kez ertelenen duruşmanın 7.’si 29 Aralık 2020 tarihinde görülecek.
Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit etmekten tutuklu bulunan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile birlikte soruşturma kapsamında toplam 14 şüpheli tutuklanırken, bu şahısların da yargılanması devam ediyor.

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