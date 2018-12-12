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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hüzünlü uğurlama (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 14:21 | Son Güncelleme

SALDIRGAN POLİS, SEDYEDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hüzünlü uğurlama (4)

SALDIRGAN POLİS, SEDYEDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sabah saatlerinde emniyette sorguya alınan Sarıcaoğlu, Rize Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi. Hastanede bazı vatandaşlar da, yoğun güvenlik önlemleriyle hastaneden çıkarılan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na sözlü şekilde tepki gösterdi. Rize Adliyesi'ne sevk edilen Sarıcaoğlu'nun savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hüzünlü uğurlama (4)Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hüzünlü uğurlama (4)

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