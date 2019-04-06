Şehit Emniyet Müdürünün adı eğitim merkezine verildi

MERSİN (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Şehitlerimizin, bizler ve ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın ve ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez." dedi.

Uzunkaya, Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adının, memleketi Mersin'deki Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törene katılmaktan "buruk" bir mutluluk duyduğunu söyleyen Uzunkaya, şehitlerin, peygamberlerden sonra cennette en yüksek mertebeye sahip olduklarını belirtti.

Uzunkaya, Verdi'nin, meslek hayatı boyunca vatanın huzur ve güvenliği için çalıştığını ifade ederek, "Şehitlerimizin, bizler ve ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın ve ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Onlar, köklü geçmişiyle güçlü geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyen, davası, huzur ve adalet olan emniyet teşkilatının ölümsüz kahramanlarıdır." diye konuştu.

Şehitlerin emanet ettiği vatanı ve şanlı Türk bayrağını birer kutsal emanet bilip, korumanın kendileri için asli bir görev olduğunu vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti: