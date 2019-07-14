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Şehit emniyet müdürünün babası Allah bir daha bu ülkeye 15 Temmuz yaşatmasın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:28 | Son Güncelleme

 FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında örgüt üyesi pilotlar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Düzce'de yaşayan babası Ramazan Baysan, ''Allah bu ülkeye 15 Temmuz gibi alçakça bir kalkışmayı yaşatmasın'' dedi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında örgüt üyesi pilotlar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Düzce'de yaşayan babası Ramazan Baysan, ''Allah bu ülkeye 15 Temmuz gibi alçakça bir kalkışmayı yaşatmasın'' dedi.

Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Düzce merkeze bağlı Beyköy beldesinde oturan annesi Hanife Baysan ve babası Ramazan Baysan, darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde yaşadıkları acıyı anlattı. Gözlerinden yaşlar süzülüp, kelimeler boğazlarında düğümlenen çift, oğullarını çok özlediklerini söyledi.

Her gün içinin yandığını belirten Hanife Baysan, ''15 Temmuz bizim için çok acı bir gün. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Her gün içimiz yanıyor. Bizim için 15 Temmuz anlatılmaz bir gün. Çok özlüyorum oğlumu. Hele ki bugün gelince içim iyice yanıyor. 3 sene önce oğlum yanımdaydı. Şimdi nerede? Çok zor'' dedi.

Ramazan Baysan ise oğlunun şehitlik mertebesine ulaşmasının kendilerini teselli etiğini belirterek, ''Bitmek bilmeyen 3 yıl. Bir baba şehit verdiği evladı için ne söylesin. Keşke bu işler olmasaydı. 3 yıl çok uzun süre, geçmek bilmiyor. 15 Temmuz biz ve bizim gibi annesini, evladını, babasını kaybetmiş insanlar bu acıyı hep hissedecekler. Ne mutlu ki böylesi bir şehitlik mertebesine ulaşmış olması bizi teselli ediyor. Bu bizim teselli kaynağımız. Öbür türlü olsa çok daha üzücü ve kahredici olurdu. Allah bu ülkeye 15 Temmuz gibi alçakça, haince bir kalkışmayı bir daha yaşatmasın. Ola ki teşebbüs eden olan olursa 15 Temmuz da ki gibi mutlaka derslerini alacaklardır'' diye konuştu.

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