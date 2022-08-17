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Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir? Topçu sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?

17.08.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enes Gazi Özdemir ile ilgili son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki "Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir?", "Topçu sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?" İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Milli Svunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir? Topçu sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?

Enes Gazi Özdemir son dakika açıklaması sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki "Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir?", "Topçu sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?" İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Milli Svunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

ENES GAZİ ÖDEMİR KİMDİR?

Enes Gazi Özdemir, Birecik/Şanlıurfa hududunda görevliydi.

Enes Gazi Özdemir 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edildi. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Enes Gazi Özdemir ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman arkadaşımız, 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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TOPÇU SÖZLEŞMELİ ER ENES GAZİ ÖDEMİR NERELİ?

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hain terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan atışı sonucu şehit olan Topçu sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir Yozgatlıdır.

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şehit Milli Savunma Bakanlığı son dakika
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