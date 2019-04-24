Şehit Er Hüseyin Özçelik adına hatıra ormanı oluşturuldu

Şırnak’ta 12 Mayıs 1996’da şehit düşen Jandarma Er Hüseyin Özçelik anısına Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hatıra ormanı oluşturuldu.

Akseki’nin Bucakkışla Mahallesi yakınlarında Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde 9 dönümlük alanda oluşturulacak hatıra ormanı fidan dikimi programına, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hulusi Mehmet Müdür, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, TEMA Vakfı İcra ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Duruk, Orman İşletme Müdürü Özgür Gümüş, daire amirleri, askeri personeller, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu, Akseki Anadolu Lisesi, Akseki Şahinler Çok Programlı lise öğrencileri katıldı.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, "Akseki Kaymakamlığı olarak belediyemizin destekleri ile yüksekokul öğrencileri, TEMA Vakfı yöneticileri, lise ve yüksekokul öğrencileri ile birlikte Antalya İl Jandarma Komutanlığının bize göndermiş olduğu 800 adet sedir fidanlarını dikerek 1996 yılında Şırnak’ta Şehit düşen Hüseyin Özçelik adına hatıra ormanını oluşturduk. Ümit ediyoruz ki bu tip faaliyetler sayesinde ağaçların bol olduğu Toroslarda daha da fazla ağaç kazandırmış olacağız" dedi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Akseki’de fidan dikimi törenine katıldıklarını söyledi. Akseki Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığının liderliği ve öğrenciler ile birlikte 800 fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Ataç, "Çok güzel bir gündü. Bugün 800 adet sedir fidanını toprakla buluşturduk. Son dönemlerde ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Akseki’de de taş ocakları nedeniyle doğada ciddi tahribat yapıldığını görüyoruz. Onun tam aksine burada bugün bu güzel coğrafyada fidan diktik. Tüm kamuoyunun ve ilgililerin bu güzel coğrafyanın gelecek kuşaklara kalması için korunması gerektiğini, hatta bunun şart olduğunu, doğanın korunması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

TEMA İcra ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Duruk, TEMA ile birlikte Akseki’de bu doğanın kalkınması için projeler üretmeye çalıştıklarını söyledi. Kırsal Kalkınma projeleri üzerinde çalışma yaptıklarını anlatan Duruk, "En önemlisi Akseki’nin doğal zenginliğidir. Bu Toroslardaki zenginliği kaybetmemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Doğal güzelliklerin bozulmaması için çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.