Şehit er İbrahim Özkur, Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı/ Ek fotoğraflar - Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine not:

'Şehit er İbrahim Özkur, Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı/ Ek fotoğraflar' başlığıyla verdiğimiz fotoğrafların altındaki 'Helikoptere binen İbrahim Özkur'un babası Kudbettin Özkur ile ikinci çocuğuna hamile eşi Ceylan Özkur' ifadesini, 'Helikoptere binen İbrahim Özkur'un babası Kudbettin Özkur ile annesi Hanım Özkur' diye düzelterek, yeniden geçiyoruz.



