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Şehit Er Mehmet Kaya, son yolculuğuna uğurlandı 3

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 15:51 | Son Güncelleme

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde görevli olduğu hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken PKK/YPG'li teröristler tarafından Suriye topraklarında açılan ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya'nın (21) cenazesi, memleketi Siirt'te gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- HATAY'ın Yayladağı ilçesinde görevli olduğu hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken PKK/YPG'li teröristler tarafından Suriye topraklarında açılan ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya'nın (21) cenazesi, memleketi Siirt'te gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hatay'da düzenlenen törenin ardından sabah askeri uçakla Siirt'e getirilen şehit Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, morga kaldırıldı. Baba Selahattin Kaya ile annesi Cevahir Kaya, morgda oğullarını son kez gördükten sonra şehit Er Kaya'nın cenazesi, kent merkezindeki Şeyh Musa Camii'ne getirildi. Buradaki törene, Vali Ali Fuat Atik, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, şehidin ailesi ve yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, Şeyh Musa Asri Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede kalabalık, sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.

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