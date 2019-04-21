Şehit er Murat Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi’nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin memleketi Giresun’un Espiye İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit, Şahin’in cenaze namazı Giresun’un Espiye ilçesindeki Ulu Camii’nde öğle namazı sonrasında kılındı. Cenaze namazının ardından vatandaşların omuzlarında "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla cenaze aracına konulan şehidin naaşı ilçeye bağlı Yeniköy köyünde toprağa verildi.

Yüzlerce kişi katıldı

Şehit Murat Şahin’in cenaze törenine şehidin yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Erdil, Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztük, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, askeri erkan ve yüzlerce vatandaş katıldı.

İntikam yemini etti

Şehidin töreninde abisinin intikamını almaya yemin eden erkek kardeşi Mehmet Şahin ise tören kıtasının başında Türk Bayrağı’nı tören boyunca elinden bırakmadı.