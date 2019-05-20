Şehit Er Oğuzhan Kaman, son yolculuğuna uğurlandı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ÇANAKKALE 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Şehit Er Oğuzhan Kaman (23), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Çanakkale'deki eğitim birliğine 3 hafta önce katılan ve eğitim sonrası kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Oğuzhan Kaman'ın cenazesi sabah saatlerinde Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından, Türk bayrağı ile sarılı tabutunun üzerine askere giderken hazırlanan ve üzerinde ismi ile 'O şimdi asker' yazılı şal örtüldü. Daha sonra Abdulkadir Ağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, milletvekilleri, kurum müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ACILI BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törende baba Ahmet, anne Nazife ve ablası İncilay Kaman, güçlükle ayakta durabildi. Yapılan saygı atışının ardından Türk bayrağı, baba Ahmet Yaman'a teslim edildi. Bayrağı öperek yüzüne süren acılı baba gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından kırsalda bulunan Kurtkulağı Mahalle Mezarlığı'na getirilen şehit Oğuzhan Kaman'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.