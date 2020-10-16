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Şehit Er Volkan Soy memleketi Kars’ta toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

Görev yaptığı Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Volkan Soy, memleketi Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Büyük Durduran köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.Akyaka Devlet Hastanesinden alınan şehit Sözleşmeli Er Volkan Soy’un cenazesi, toprağa verilmek üzere Büyük Durduran köyüne getirildi.

Görev yaptığı Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Volkan Soy, memleketi Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Büyük Durduran köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Akyaka Devlet Hastanesinden alınan şehit Sözleşmeli Er Volkan Soy’un cenazesi, toprağa verilmek üzere Büyük Durduran köyüne getirildi. Burada şehidin yakınları bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baygınlık geçiren şehidin yakınlarını akrabaları sakinleştirmeye çalıştı. Şehit Er Volkan Soy, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze namazına Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Altın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, Başsavcı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

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