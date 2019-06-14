HABER

Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

  Trabzon'da Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) anısına karne düzenlendi.

Trabzon'da Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) anısına karne düzenlendi. 'Cesaret', 'vefa', 'çalışkanlık', 'Saygı' gibi kavramlarla tanımlanan derslere '100' notu verilip, devamsızlık kısmında ise 'Aramızda' yazan karne, sosyal medya kullanıcılarını da hüzne boğdu. Karneyle şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Ayşe Bülbül, "Karnen geldi, sen niye gelmedin" diyerek, gözyaşı döktü.
Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül’ün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Saldırıda şehit düşmeden önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün anısına, Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince karne düzenlendi. Karne, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından çiçek eşliğinde Maçka ilçesinde ziyaret ettikleri şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e verildi.
KARNESİ SOSYAL MEDYAYI AĞLATTI
Eren Bülbül adına hazırlanan karnende; 'vatan sevgisi', 'cesaret', 'vefa', 'çalışkanlık', 'saygı' ve 'sadakat' olarak nitelendirilen derslere ‘100’ notu verildi. Karnenin devamsızlık bölümüne 'Aramızda' ifadesi yer alan karnenin 'öğretmenin öğrenci hakkındaki görüşü' kısmına ise 'İyi ki varsın Eren' yazması dikkat çekti. Şehit olmadan 2 ay önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı ‘Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(‘ paylaşımıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül adına düzenlene karne, sosyal medyadan çok paylaşılan görsel oldu. Sosyal medya takipçileri, Eren'in anısına düzenlenen hüzünlü karneye yorumlarda bulunarak duygularını dile getirdi.
'YAVRUM KARNE GETİRECEK' DİYE BEKLEDİM'
Şehit oğlu için hazırlanan karne karşısında çok duygulandığını anlatan anne Ayşe Bülbül, Çarşıbaşı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Anne Bülbül, "İki yıldır Eren'in karnesini yapıp bana getiriyorlar ama Eren yok, çok duygulanıyorum. Çocuklar okula gidecek, Eren yok. Karne tatili oluyor, anneler günü geliyor, Eren yok. Mevtam verdi, mevtam aldı, ne yapalım. Karneyi yapıp, getirenlerden Allah razı olsun. Bugün karne günü. Yavrum kendisi karne getirecek diye bekledim. Öğretmenleri getirdi, Eren getirmedi. Çok üzgünüm ama ne yapayım, elden gelen bir şey yok. Üzgünlüğümü içime gömerek bekliyorum, beklemek zorundayım. Her şeyden puanını 100 yapmışlar. Karneyi getiren hocasıyla konuştum; 'Eren okulda çok açıkgöz, çalışkan bir çocuktu. Eren'in o zamanki duygusundan dolayı karnesini doldurup getirdim' dedi. İyi ki varsın Eren'i görünce duygulanıyorum. Bu yavrum bunu neden yazdı bilmiyorum. Öleceğini mi hissetti de bu cümlem geride kalsın yazdı acaba. Bunu doğum gününde yazdı, öldükten sonra okuduk. Çok duygulanıyorum. Bu karne çocuğumun ama o yok" dedi.
KARNEYLE OĞLUNUN KABRİNE GİTTİ
Karne ile şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Bülbül, gözyaşı dökerek, dua etti. Acılı anne Bülbül, "Karnen geldi, sen niye gelmedin. Arkadaşların seni unutmadı. Ah Eren'im annen sana kurban olsun. Annen kapıları bekliyor" diyerek ağıt yakması, yürekleri dağladı.

Görüntü Dökümü
----------
-Eren bülbül ün annesi ve oğlu arif bülbül ün mezar başında karneyi incelemesi
-Mezarlıktan detaylar
-Ayşe bülbül ün ağıt yakması
-Röportaj

Boyut 705 MB

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR- Tolga SAĞLAM/MAÇKA (Trabzon), (DHA) -

====================

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar:Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar:
Zuharatbaba türbesinde sınav duası yoğunluğuZuharatbaba türbesinde sınav duası yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Polis Akademisi davasında karar çıktı

51 sanıklı davada karar açıklandı!

Öğretmen Aysel Akın'ın sınıfında gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.