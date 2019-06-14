Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne

Trabzon'da Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) anısına karne düzenlendi. 'Cesaret', 'vefa', 'çalışkanlık', 'Saygı' gibi kavramlarla tanımlanan derslere '100' notu verilip, devamsızlık kısmında ise 'Aramızda' yazan karne, sosyal medya kullanıcılarını da hüzne boğdu. Karneyle şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Ayşe Bülbül, "Karnen geldi, sen niye gelmedin" diyerek, gözyaşı döktü.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül’ün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Saldırıda şehit düşmeden önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün anısına, Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince karne düzenlendi. Karne, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından çiçek eşliğinde Maçka ilçesinde ziyaret ettikleri şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e verildi.

KARNESİ SOSYAL MEDYAYI AĞLATTI

Eren Bülbül adına hazırlanan karnende; 'vatan sevgisi', 'cesaret', 'vefa', 'çalışkanlık', 'saygı' ve 'sadakat' olarak nitelendirilen derslere ‘100’ notu verildi. Karnenin devamsızlık bölümüne 'Aramızda' ifadesi yer alan karnenin 'öğretmenin öğrenci hakkındaki görüşü' kısmına ise 'İyi ki varsın Eren' yazması dikkat çekti. Şehit olmadan 2 ay önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı ‘Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(‘ paylaşımıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül adına düzenlene karne, sosyal medyadan çok paylaşılan görsel oldu. Sosyal medya takipçileri, Eren'in anısına düzenlenen hüzünlü karneye yorumlarda bulunarak duygularını dile getirdi.

'YAVRUM KARNE GETİRECEK' DİYE BEKLEDİM'

Şehit oğlu için hazırlanan karne karşısında çok duygulandığını anlatan anne Ayşe Bülbül, Çarşıbaşı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Anne Bülbül, "İki yıldır Eren'in karnesini yapıp bana getiriyorlar ama Eren yok, çok duygulanıyorum. Çocuklar okula gidecek, Eren yok. Karne tatili oluyor, anneler günü geliyor, Eren yok. Mevtam verdi, mevtam aldı, ne yapalım. Karneyi yapıp, getirenlerden Allah razı olsun. Bugün karne günü. Yavrum kendisi karne getirecek diye bekledim. Öğretmenleri getirdi, Eren getirmedi. Çok üzgünüm ama ne yapayım, elden gelen bir şey yok. Üzgünlüğümü içime gömerek bekliyorum, beklemek zorundayım. Her şeyden puanını 100 yapmışlar. Karneyi getiren hocasıyla konuştum; 'Eren okulda çok açıkgöz, çalışkan bir çocuktu. Eren'in o zamanki duygusundan dolayı karnesini doldurup getirdim' dedi. İyi ki varsın Eren'i görünce duygulanıyorum. Bu yavrum bunu neden yazdı bilmiyorum. Öleceğini mi hissetti de bu cümlem geride kalsın yazdı acaba. Bunu doğum gününde yazdı, öldükten sonra okuduk. Çok duygulanıyorum. Bu karne çocuğumun ama o yok" dedi.

KARNEYLE OĞLUNUN KABRİNE GİTTİ

Karne ile şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Bülbül, gözyaşı dökerek, dua etti. Acılı anne Bülbül, "Karnen geldi, sen niye gelmedin. Arkadaşların seni unutmadı. Ah Eren'im annen sana kurban olsun. Annen kapıları bekliyor" diyerek ağıt yakması, yürekleri dağladı.

Görüntü Dökümü

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-Eren bülbül ün annesi ve oğlu arif bülbül ün mezar başında karneyi incelemesi

-Mezarlıktan detaylar

-Ayşe bülbül ün ağıt yakması

-Röportaj

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Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR- Tolga SAĞLAM/MAÇKA (Trabzon), (DHA) -

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