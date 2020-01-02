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  4. Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı (2)

Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

ANNE BÜLBÜL: EREN'SİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK ÇOK ACI Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde unutulmadı.

ANNE BÜLBÜL: EREN'SİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK ÇOK ACI
Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde unutulmadı. Sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşımlarda bulunarak şehit Eren Bülbül'ün yaş gününü kutlarken, çok sayıda vatandaş da Maçka ilçesine gelip, Eren'in kabrini ziyaret etti. Bülbül'ün kabrine çiçek bırakıp, dua eden ziyaretçiler, şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'e taziye dileklerinde bulundu. Acılı anne Ayşe Bülbül'ün "Eren'im akşam doğum günü yaptım sana. Gelip de pastana üflemedin oğlum. Mumların kendi başına yandı, söndü oğlum" diye ağıt yakması, yürekleri dağladı.
'YOKLUKTAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAYAMADI'
Oğlunun mezarı başında gözyaşı döküp, ağıt yakan anne Ayşe Bülbül, "Eren yıl başında, gece saat 1'i 5 geçe doğdu. Eren'in 15 yaşına kadar doğum gününü kutlayamadık yokluktan. Ama bu sene oğlum için sağ iken kesemediğim doğum günü pastasını kesmek istedim. Abisinden bir pasta istedim. Getirdi pastayı. Eren'imin fotoğrafı kucağımda Eren'ime doğum günü kutladım. Karneler günü geliyor. Karnesi geliyor oğlumun karne sahibi Eren'im yok. Okul servisi geliyor. Bütün çocuklar tek tek servisten iniyor Eren'im yok. Akşam Eren'imin doğum günü pastası geldi, kendi yok. O kadar isterdi ki doğum günü kutlamayı. İnternette 'Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren' cümlesi doğum günü kutlayamadığı, kimse hatırlamadığı için idi" dedi.
'18 YAŞINA GİRECEK, DELİKANLI OLACAKTI'
Oğlunun 18 yaşına girip, delikanlı olacağını anlatan anne Bülbül, "Arkadaşlarından görüp heves ederdi. Onsuz doğum günü kutladım. Gece uyuyamadım. Eren'imi bağırdım gece boyu. Arayanlar oğlumun doğum gününü kutlayanlar oldu. Bana teselli verdiler, arayıp benimle ağladılar. Allah herkesten razı olsun. 18 yaşına girecek bir delikanlı olacaktı Eren'im. Eren'imin 18'inci doğum günü olacaktı ama sağ olsaydı. O da biliyordu zaten bizim imkânımız yok diye ısrar da etmezdi zaten. Eren'siz doğum günü kutlamak çok acı. Ben kutladım ama Eren'in fotoğrafına kutladım. Kimse pastadan yiyemedi. Eren'im olsa o pastayı yese doymazdı" diye konuştu.

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)
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