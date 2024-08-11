Şehit Eren Bülbül, kabri başında anıldı

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.

Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün vefatının üzerinden 7 yıl geçti. Şehit Eren Bülbül için ölüm yıl dönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Programa Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, jandarma personeli ve Eren'in annesi Ayşe Bülbül katıldı. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır