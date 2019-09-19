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Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 2 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün(15) annesi Ayşe Bülbül, Diyarbakır’da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Bülbül, "Orada olan analara, babalara, amcalara, dayılara ve kardeşlere mevlam sabırlar versin. Maalesef ben Eren'imi kaybettim. Ben kavuşamadım, onlar çocuklarına kavuşsun. Analar ağlamasın isterim" dedi

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

Diyarbakır’da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne babalara bir destek de Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’den geldi.

’YANLARINDA OLMAYI ÇOK İSTERDİM’

Diyarbakır’daki annelere sabır dileyen Ayşe Bülbül, İneklerim var, okula giden çocuklarım var. Gidenlerden beni oradan aramalarını isterim. Oradaki analarla görüşeyim. Oradaki analarla, babalarla yüreğimdeki acıyı paylaşmak isterim. Yanlarında olmayı çok isterim. Gidemediğim için çok üzgünüm. Allah'ım onlara sabırlar versin. Yüreklerine soğukluklar koysun. Mevlam sabrını veriyor. Bu acıların sabrını vermese, bu acıya bir anne-baba kolay katlanamaz. Beni telefonla arayıp, ’Seni Diyarbakır'daki ailelerin yanına getirelim’ dediler. Ben de gidip sesimi duyurmak isterdim. İlla ki benim yavrumu vuranlar, beni duyar da pişmanlık yaşardı. ’O ana, halen ağlıyor’ derlerdi. Orada olan analara, babalara, amcalara, dayılara ve kardeşlere, mevlam çok çok sabırlar versin" dedi.

’BURADA ONLAR GİBİ GÖZYAŞI DÖKÜYORUM’

Oturma eylemindeki annelerin bir an önce çocuklarına kavuşmasını temenni ettiğini söyleyen Ayşe Bülbül, "Onların durumu benden daha kötü. Sonuçta ben yavrumun mezarına gidiyorum, orada zaman geçiriyorum. Biliyorum ki yavrum burada. Onlar orada yavruları için çırpınıyorlar. Ben de burada onlar gibi gözyaşı döküyorum. İnşallah yavrularına kavuşurlar. İnşallah yürek acıları diner. Çocuklarının akıbetini bilmiyorlar ama çocukları yaşıyor. Maalesef ben Eren'imi kaybettim. İnşallah bizim çağrılarımızı duyarlar da çocuklarını bırakırlar. Ben kavuşamadım onlar çocuklarına kavuşsun. Analar ağlamasın. Canı gönülden diliyorum ama elden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

EREN BÜLBÜL

Terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül'den duygulandıran paylaşımTerör saldırısında şehit olan Eren Bülbül'den duygulandıran paylaşım

PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU

11 Ağustos 2017’de Maçka ilçesinde, PKK’lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösteren Eren Bülbül, teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olmuştu. Eren Bülbül’ün acı olaydan 2 ay önce Facebook’taki hesabından paylaştığı ’Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ mesajı herkesi duygulandırmıştı.

SADA

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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