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Şehit Eren Bülbül’ün anısına Tendürek’te “Eren-1 Tendürek” operasyonu başlatıldı

12.01.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Şehit Eren Bülbül’ün anısına Tendürek’te “Eren-1 Tendürek” operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütleri mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün anısına ithafen Ağrı’da bulunan Tendürek’ bölgesinde “Eren-1 Tendürek” operasyonuna başladıklarını açıkladı.İçişleri Bakanlığı, 11 Ağustos 2017 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün anısına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonların başladı.

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütleri mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün anısına ithafen Ağrı’da bulunan Tendürek’ bölgesinde “Eren-1 Tendürek” operasyonuna başladıklarını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 11 Ağustos 2017 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün anısına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonların başladı. Bu operasyonlar kapsamında ilki Ağrı’da bulunan Tendürek bölgesinde başlatılan Eren-1 Tendürek Operasyonunda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 71 personel ve 72 operasyonel tim görev alıyor.
İçileri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonun ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi:
"Terör Örgütü’nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları’na, Tendürek‘ten başladık"

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